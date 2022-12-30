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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:27

Крымские аттракционы назвали самыми безопасными в стране по итогам 2022 года

В этом году в Крыму зафиксировали одно происшествие на аттракционе, тогда как в других регионах России регистрируют 1-2 таких происществия в месяц
Дмитрий Коренев
Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

В текущем году в Крыму зафиксировали лишь один несчастный случай на аттракционе. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.

– Процент несчастных случаев на аттракционах всегда будет, но 1 случай в год — ничтожная статистика. Считаю, что безопасность крымских аттракционов выше, чем на материке, – заявил Игнатенко, отметив, что в других регионах России регистрируют один-два таких случая в месяц.

Ранее сообщалось, что Детский парк Симферополя подготовил для маленьких крымчан новогоднюю программу. Мероприятия будут проходить с 31 декабря по 7 января включительно.

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