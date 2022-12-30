Ушедшего из психоневрологического интерната мужчину ищут в Керчи

28 декабря около 22:00 мужчина самовольно покинул Керченский психоневрологический интернат и до сих пор не вернулся. Фото: пресс-служба УМВД России по Республике Крым

Полиция Керчи разыскивает без вести пропавшего Чиликова Петра Петровича 1971 года рождения. 28 декабря около 22:00 мужчина самовольно покинул Керченский психоневрологический интернат и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

– Ранее неоднократно уходил, склонен к бродяжничеству. Ценных вещей, документов и средств связи при себе не имеет, – говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью. Был одет в клетчатую рубашку (темно-синяя клетка), темно-синие спортивные брюки, черную куртку и черные ботинки

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или видел его, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Керчи по телефонам: +7 (999) 461-01-71, +7 (36561) 7-81-49 или «102».

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