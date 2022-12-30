В Симферополе 31 декабря пройдут предновогодние продуктовые ярмарки

Предновогодние продуктовые ярмарки развернутся в Симферополе 31 декабря
Фото: Олег ЗОЛОТО
Предновогодние продуктовые ярмарки развернутся в Симферополе 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ярмарки будут работать с 7:00 до 13:00 по следующим адресам:
– улица Энергетиков, 2,
– улица Залесская, 97,
– улица Героев Сталинграда, 8,
– улица Аэрофлотская, 16,
– улица Мате Залки, 17.
Ранее сообщалось, что с 5 по 7 января в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдет Рождественская ярмарка.
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