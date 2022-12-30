В Симферополе 31 декабря пройдут предновогодние продуктовые ярмарки

Предновогодние продуктовые ярмарки развернутся в Симферополе 31 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Предновогодние продуктовые ярмарки развернутся в Симферополе 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ярмарки будут работать с 7:00 до 13:00 по следующим адресам:

– улица Энергетиков, 2,

– улица Залесская, 97,

– улица Героев Сталинграда, 8,

– улица Аэрофлотская, 16,

– улица Мате Залки, 17.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 января в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдет Рождественская ярмарка.

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