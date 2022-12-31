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НовостиОбщество30 декабря 2022 22:01

Погода на 31 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: тепло и сухо

КП-Крым узнала, какой будет погода на 31 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 декабря на Крымском полуострове пройдет на комфортной волне.

- Погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +10...+12°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+12°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +9…+12°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5…+10°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6…+12°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +6…+10°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +5…+11°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +4…+7°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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