Погода на 31 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: тепло и сухо

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 декабря на Крымском полуострове пройдет на комфортной волне.
- Погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +10...+12°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+12°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +9…+12°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +5…+10°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6…+12°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +6…+10°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +5…+11°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +4…+7°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +9…+12°.
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