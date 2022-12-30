В Крыму в новогодние праздники по Пушкинской карте можно посетить порядка 450 мероприятий

Фото: mkult.rk.gov.ru

В Крыму на новогодних каникулах по Пушкинской карте можно посетить порядка 450 мероприятий. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в своем телеграм-канале.

– Для школьников и молодежи федеральный проект действует почти полтора года. За этот период возможностями карты воспользовались свыше 49,2 тысяч юных крымчан и гостей полуострова. В праздничные дни учреждения культуры приглашают на различные события: спектакли, мюзиклы, показы кино и мультфильмов, концерты, выставки, экскурсии, квесты, творческие встречи, музыкальные, литературные и театрализованные проекты, – рассказала она.

Манежина отметила, что в Крыму к программе «Пушкинская карта» подключились уже 54 учреждения культуры. Выбрать мероприятия по своим интересам владельцы карты могут на портале «Культура.РФ» и на официальных сайтах учреждений.

СПРАВКА «КП»

«Пушкинская карта» – специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов на различные культурные мероприятия по всей России. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр. Ежегодно 1 января на карту зачисляются денежные средства в размере 5 000 рублей.

С февраля 2022 года возможности «Пушкинской карты» расширены - ее владельцы могут также покупать билеты в кино на фильмы российского производства, на это можно потратить 2 000 рублей.

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