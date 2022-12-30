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НовостиПолитика30 декабря 2022 17:52

Двух ялтинцев, погибших в ходе СВО, наградили орденом Мужества посмертно

Награды передали родителям
Дмитрий Коренев

Родственникам двух военнослужащих из Ялты, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передали ордена Мужества. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Очень важная для всех нас встреча в канун Нового года. Вместе с [председателем Ялтинского городского совета] Константином Шимановским вновь пообщались с родными наших героев - ялтинцев, погибших в зоне СВО. В этот раз у нас была почетная миссия: два наших земляка награждены посмертно орденами Мужества – награды передали их родителям, – написала Павленко.

Напомним, 29 декабря Крым передал участникам спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. На передовую отправились теплые вещи и обувь, термобелье, спальные мешки, одеяла, продовольствие и новогодние подарки.

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