В Крыму подорожает проезд в электричках с 1 января 2023

Проезд в пригородных поездах подорожает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники поставили в известность о повышении стоимости проезда в пригородных поездах.

- Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте незначительно повысятся с 1 января 2023 года, - сообщили в ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В компании рассказали, что в Республике Крым будет действовать покилометровый тариф - 1,62 руб. за один километр. На территории города федерального значения Севастополе устанавливается покилометровый тариф в размере 2,0 руб. за один километр.

В Краснодарском крае устанавливается зонный тариф в размере 44,0 руб. за одну десятикилометровую зону.

В итоге с 1 января от станции Симферополь до станции Севастополь можно будет прокатиться на электричке за 138,14 руб., было - 128,22 руб.

От станции Анапа до станции Керчь цена билета 511,28 руб., было - 481,28 руб.

Что еще изменится в Крыму с 1 января 2023 года можно прочитать здесь.

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