Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 9:03

Тишковец: На Новый год в Крым придет аномальное тепло плюс 14 градусов

1 января порадует отличной погодой
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крым придет аномальное тепло.

В Крым придет аномальное тепло.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров встретит 2023-ий год аномальным теплом.

- Днем 1 января воздух прогреется до плюс 9 - 14 градусов, что аномально тепло. Климатическая норма для Симферополя в это время не выше плюс 4 градусов, - рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Известный специалист отметил, что и новогодняя ночь на Крымском полуострове будет на редкость уютной: малооблачно, температура воздуха не ниже плюс 1 - 6 градусов.

А вот на Рождество Христово ожидается небольшой снегопад, правда хрупкие снежинки быстро растают и превратятся в воду.

Кстати, в Симферополе за несколько дней до Нового года расцвел жасмин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50