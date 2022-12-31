Тишковец: На Новый год в Крым придет аномальное тепло плюс 14 градусов

В Крым придет аномальное тепло.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров встретит 2023-ий год аномальным теплом.
- Днем 1 января воздух прогреется до плюс 9 - 14 градусов, что аномально тепло. Климатическая норма для Симферополя в это время не выше плюс 4 градусов, - рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
Известный специалист отметил, что и новогодняя ночь на Крымском полуострове будет на редкость уютной: малооблачно, температура воздуха не ниже плюс 1 - 6 градусов.
А вот на Рождество Христово ожидается небольшой снегопад, правда хрупкие снежинки быстро растают и превратятся в воду.
Кстати, в Симферополе за несколько дней до Нового года расцвел жасмин.
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