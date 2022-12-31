Длина пробки на Крымском мосту 31 декабря составляет три километра

Крымский мост соединяет полуостров с Краснодарским краем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/архив КП

Крымский мост в очередной раз собрал гигантскую автомобильную пробку.

- Обстановка перед Крымским мостом: очередь - около 3 километров, ожидание проезда - несколько часов, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

За минувшую ночь в палатке обогрева на въезде на Крымский мост, где есть вода и горячий чай, побывало около сотни человек.

Новогодние праздники внесли свою лепту в повышение трафика: одни уезжают на материк, другие, наоборот, стремятся на полуостров.

Автомобильная пробка начала образовываться накануне: своей очереди на проезд со стороны Тамани утром 30 декабря ожидали около 1,2 тысяч машин разных моделей и марок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50