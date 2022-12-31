Керченская паромная переправа на 31 декабря перевезла 41 тысячу машин

Керченская паромная переправа 31 декабря работает. Фото: Виктор Гусейнов/архив КП

Керченская паромная переправа, работающая на пару с Крымским мостом, подвела итоги промежуточные итоги работы.

- С ночи на 9 октября по 31 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 56 449 пассажиров, 41 111 единиц автотранспорта и 4 583 железнодорожных вагона, - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

В общей сложности паромы выполнили 1355 рейсов с полуострова в Краснодарский край, и в обратную сторону.

На сегодняшний день паромы работают в штатном режиме, потому что штормовое предупреждение не актуально. Это отличная новость, потому что перед Крымским мостом образовалась трехкилометровая автомобильная пробка, которую паромы могут отчасти разгрузить.