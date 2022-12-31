В Крыму 9 пропавших нашли мертвыми

Поиски пропавших продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские волонтеры сообщили, что 9 человек найдены мертвыми. Речь идет о тех, кого искали в уходящем декабре.

Статистика за декабрь 2022. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Всего принято 40 заявок, из которых 9 не подтвердились. Найдены живыми 23 человека, погибшими 9, бесследно исчез 1 человек, - такова статистика работы поискового отряда «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополю за декабрь 2022.

Погибших 9 человек – и это очень много, обычно цифра намного меньше.

Родственникам и близким тех, кого еще не нашли, не стоит терять надежды.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отмечают волонтеры, подчеркивая, что они работают в тесном взаимодействии с полицией.

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