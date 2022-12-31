Как в Крыму будет работать общественный транспорт на Новый год

В праздничные дни общественный транспорт будет ходить реже. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Минтрансе Крыма рассказали о работе автобусов и троллейбусов на время новогодних праздников.

- Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет функционировать в режиме «выходного дня», - сообщили в ведомстве.

Контроль за электротранспортом и автобусами в праздничные дни возложили на чиновников муниципалитетов.

1 января 2022 года автобусы и троллейбусы ГУП РК «Крымтроллейбус» будут работать:

- с 5. 00 до 10.00 утра со средним интервалом 40 - 60 минут;

- с 10.00 до 14.00 время ожидания для пассажиров сократится до 20 - 30 минут;

- с 14.00 до 23.00 станет актуальным режим выходного дня.

Также в Telegram-канале Минтранса Крыма дается расклад по пригородным маршрутам.

Нужно напомнить, что перевозками в регионе занимаются и частные предприятия, которые тоже выведут «маршрутки» на дороги в праздничные дни.

Кстати, в городе-герое Севастополе также изменится график общественного транспорта в зимние праздники.

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