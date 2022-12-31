Трехкилометровая пробка на Крымском мосту рассосалась

Пробки на Крымском мосту нет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/архив КП

Все желающие проехать через Керченский пролив по мосту смогли это сделать за несколько часов до боя курантов - гигантская пробка пропала ближе к вечеру.

- Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет, - сообщили официальные источники в восемь вечера 31 декабря.

Хорошая и позитивная новость, потому что утром шла речь об трехкилометровой очереди. Автолюбителям требовалось несколько часов, чтобы попасть с Краснодарского края на Крымский полуостров.

Напряженная обстановка на важной транспортной артерии случилась из-за более тщательного досмотра автомобилей, который проводиться после инцидента 8 октября, и повышенного новогоднего праздничного трафика.

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