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НовостиОбщество31 декабря 2022 22:03

Погода на 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.

Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 января на Крымском полуострове будет аномально теплым.

- Сухо и тепло. В ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +12...+14°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +9…+12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +5…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +8…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +9…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +6…+10°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +10…+12°.

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