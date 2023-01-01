НовостиОбщество 31 декабря 2022 22:03

Погода на 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе