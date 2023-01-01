Погода на 1 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 января на Крымском полуострове будет аномально теплым.
- Сухо и тепло. В ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +12...+14°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +9…+12°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +5…+12°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +8…+11°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +9…+13°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +6…+10°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +10…+12°.
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