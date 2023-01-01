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НовостиОбщество1 января 2023 7:33

В Крыму свыше 2000 сотрудников МЧС отвечают за безопасность новогодних праздников

Особое внимания уделяется местам массового пребывания людей
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Особое внимание МЧС уделяет объектам, где бывает много людей.

Особое внимание МЧС уделяет объектам, где бывает много людей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму серьезно подготовились к зимним каникулам, например сотрудников МЧС России перевели на усиленный режим работы.

- В готовности к реагированию в период праздников находится 2192 человека и 803 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства взяли под особый контроль 727 объектов, где проходят праздничные мероприятия и может находится много взрослых и детей.

В Республике Крым стараются сделать так, чтобы зимние каникулы прошли без досадных инцидентов и ЧП.

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