В Крыму свыше 2000 сотрудников МЧС отвечают за безопасность новогодних праздников

Особое внимание МЧС уделяет объектам, где бывает много людей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму серьезно подготовились к зимним каникулам, например сотрудников МЧС России перевели на усиленный режим работы.

- В готовности к реагированию в период праздников находится 2192 человека и 803 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства взяли под особый контроль 727 объектов, где проходят праздничные мероприятия и может находится много взрослых и детей.

В Республике Крым стараются сделать так, чтобы зимние каникулы прошли без досадных инцидентов и ЧП.

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