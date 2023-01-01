В Крыму на ликвидацию чрезвычайных ситуаций потратили свыше 454 млн. рублей

Ливни подтопили дома крымчан. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На территории Крыма произошли 3 чрезвычайные ситуации, из них одна природного и две техногенного характера. Такую информацию по итогам прошлого года, озвучили в МЧС Республики Крым.

- В июне в 7 муниципальных образованиях ливнями было подтоплено 752 домовладения, 1621 придомовая территория, 13 социально значимых объектов и 6 многоквартирных домов, - напомнили спасатели.

Затем в августе очередная ЧС из-за взрывов в поселке Новофедоровка Сакского района и селе Майское под Джанкоем.

- Всего из резервного фонда Совета министров РК на ликвидацию последствий ЧС и выплаты материальной помощи гражданам выделено более 454 млн. рублей, - отметили в ведомстве.

Кроме того, из-за теракта на Крымском мосту была объявлена третья ЧС.

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