В Крыму выявлено 23 новых случая коронавируса на 1 января 2023

В праздничные дни не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы сохранить свое здоровье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество тех, кто заразился опасной хворью за пандемию– 210 746 мужчин и женщин.

Статистка на 1 января 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировали 3 заболевших, а за все время пандемии 62 661 человек, - отметили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Врачи сумели вылечить и вернуть здоровье 24 пациентам, всего же выздоровело 203 387 заболевших ковидом.

За истекшие сутки зафиксировано 0 летальных исходов, но серьезное заболевание успело отнять жизни у 5 413 человек.

Обязательный масочный режим отменили, но врачи все же рекомендуют использовать медицинскую маску, чтобы не дать шанса коронавирусной инфекции, да и ОРВИ с гриппом уже вовсю хозяйничает на полуострове, закрывая школы и детсады на карантин.

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