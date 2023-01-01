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НовостиОбщество1 января 2023 9:38

В Крыму выявлено 23 новых случая коронавируса на 1 января 2023

На Новый год обошлось без летальных исходов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В праздничные дни не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы сохранить свое здоровье.

В праздничные дни не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы сохранить свое здоровье.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество тех, кто заразился опасной хворью за пандемию– 210 746 мужчин и женщин.

Статистка на 1 января 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

Статистка на 1 января 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировали 3 заболевших, а за все время пандемии 62 661 человек, - отметили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Врачи сумели вылечить и вернуть здоровье 24 пациентам, всего же выздоровело 203 387 заболевших ковидом.

За истекшие сутки зафиксировано 0 летальных исходов, но серьезное заболевание успело отнять жизни у 5 413 человек.

Обязательный масочный режим отменили, но врачи все же рекомендуют использовать медицинскую маску, чтобы не дать шанса коронавирусной инфекции, да и ОРВИ с гриппом уже вовсю хозяйничает на полуострове, закрывая школы и детсады на карантин.

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