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НовостиПроисшествия1 января 2023 11:31

В Севастополе новогодняя ночь 2023 года прошла на редкость спокойно

В городе-герое в ночь на 1 января никаких серьезных ЧП не зафиксировано
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно.

В Севастополе новогодняя ночь прошла спокойно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Спасатели Севастополя подвели итоги новогоднего дежурства, которое прошло без серьезных ЧП, но сидеть сложа руки не прошлось.

- Сотрудники МЧС совершили 6 боевых выездов. 2 вызова оказались ложными. Еще в двух случаях зафиксировали короткое замыкание электросчетчиков без последующего горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Не обошлось без пожаров: в полпервого ночи стало известно, что в районе улицы Генерала Острякова горит автомобиль. Сотрудникам МЧС потребовалось 10 минут, чтобы справится с огнем.

- Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в ведомстве.

Чуть позже на контейнерной площадке в Гагаринском районе загорелся мусор, но и эту беду ликвидировали за считанные минуты.

К счастью, в этом году салюты и фейеверки, что нужно отметить, не спровоцировали никаких неприятностей.

- Новогодняя ночь стала одной из самых спокойных для севастопольских спасателей за несколько лет, - считают в МЧС города-героя.

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