Через Керченский пролив паромы на 1 января перевезли свыше 4 500 железнодорожных вагонов

Керченская паромная переправа. Фото: Виктор Гусейнов/архив КП

В Минтрансе России рассказали, что с 9 октября 2022 по 1 января 2023 Керченская паромная переправа перевезла 56 738 пассажиров, 41 316 единиц автотранспорта и 4 653 железнодорожных вагона.

- Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1366 рейсов, - отметили в ведомстве.

Но не все так безоблачно, причем в самом прямом смысле – по утрам в проливе очень туманно, что конечно же мешает работе паромной переправы.

Но когда воздух прогревается, туман исчезает и паромы ходят в штатном режиме, на совесть выполняя свою миссию, соединяя Крымский полуостров с Краснодарским краем.

Пришла в норму и ситуация на Крымском мосту, где еще вчера наблюдалась трехкилометровая автомобильная пробка.

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