Погода на 2 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 января на Крымском полуострове вполне комфортный понедельник.

- Благодаря области повышенного атмосферного давления, на полуострове будет сухо и тепло. В ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+13°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +9…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +7…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +7…+14°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +9…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +8…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +7…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +10…+12°.

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