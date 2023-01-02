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НовостиОбщество2 января 2023 8:06

Часть Симферополя 1 января осталась без воды из-за аварии

Подачу воды планируют возобновить к вечеру
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Воды не будет до 17:00

Воды не будет до 17:00

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе на территории завода произошла авария на сетях водоснабжения. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», частично отключены от воды Пгт Грэсовский, ЖК «Грэсовский», пгт Комсомольское, пгт Совхозное и село Укромное.

В ведомстве отмечают, что предварительно планируется включить воду в 17:00.

Пока идут ремонтные работы, подвозить воду будут на ул. Кржижановского / ул. Энергетиков — с 11:25 до 12:25, а также на ул. Парковая, между д. 1 и 2 — с 11:25 до 12:25.