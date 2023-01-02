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НовостиОбщество2 января 2023 9:10

За сутки в Крыму зафиксировали 19 человек с коронавирусом

Госпитализировали за 1 января пять человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за сутки зафиксировали 19 случаев заражения коронавирусом. За день до этого, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, в республике обнаружили 23 человека с covid-19.

Кроме того, по данным Минздрава республики, за сутки госпитализировали пять пациентов. При этом смертей от коронавируса за сутки в Крыму не зарегистрировали.

В ведомстве напомнили, что работает «горячая линия» Минздрава республики. Телефоны: 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12. Также можно обратиться в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю: 8-800-234-45-01.