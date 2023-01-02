До конца 2023 года в Крыму появится 9,3 тысячи мест в детсадах

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До конца 2024 года власти Крыма планируют обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования.

- По итогам 2022 года в 18 регионах Крыма уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 100%. Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Также, по словам главы республики, в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 46 объектов дошкольного образования на 9,3 тысячи мест.