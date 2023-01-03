Погода на 3 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Евпатории +8…+12°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 января на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Сохранится сухая и теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +13...+15°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+13°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +8…+12°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +7…+12°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +7…+13°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +8…+12°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +10…+14°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Армянске +7…+11°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +10…+12°.
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