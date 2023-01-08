В Симферополе 9 января свет отключат на 7 улицах

9 января Симферополе частично отключат электричество на 7 улицах. Электроснабжение, как рассказали в ГУП РК «Крымэнерго», нарушится из-за ремонтных работ. Новогодние праздники подошли к завершению, вот энергетики столицы Крыма, закатав рукава, взялись за дела. Электричество исчезнет не на весь день, а на несколько часов: с 18.00 до 17.00.

Где в Симферополе не будет света 9 января 2023:

- улицы Севастопольская, 76-152; Дмитрия Ульянова, 6, 10, 1А; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42. 42А; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Шевченко, 2-36 , 1-23.

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