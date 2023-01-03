Офицеры крымского Следкома поздравили с Новым годом ветерана из Ялты

Следователи поздравили с Новым годом ветерана из Ялты. Фото: Следком Крыма и Севастополя

Офицеры крымского Следкома в новогодние праздники навестили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. Фронтовика поздравили с наступившим 2023 годом.

Как рассказали в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, в праздничные дни офицеры навещают с поздравлениями подшефные семьи и учреждения, тех, с кем подружились по долгу службы. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь – почетный гражданин Ялты и участник парада на Красной площади в Москве.

- Анатолия Яковлевича дома сложно застать - занятия с кадетами, ходьба, участие в патриотических мероприятиях. Но для своих друзей из следственного отдела по городу Ялте он отложил дела, - рассказали в Следкоме.

Следователи поблагодарили ветерана за его огромный опыт и пожелали фронтовику крепчайшего здоровья и еще долгие годы оставаться в строю.