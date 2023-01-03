Сотрудники МЧС в 2022 году в Крыму спасли 905 человек

Крымские спасатели сохранили жизнь почти 1000 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МЧС в 2022 году провели огромную работу по спасению людей. В ведомстве поделились статистическими данными за прошлый год.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев, всего в 2022 году спасатели сохранили жизни 905 людям, что больше, чем годом ранее.

- Благодаря умелым и своевременным действиям количество спасенных людей увеличилось в сравнении с прошлым годом на 228, - подчеркнул министр.

Кроме того, было спасено и большое количество имущества на «круглую» сумму – 127 миллионов рублей.