Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 8:00

Сотрудники МЧС в 2022 году в Крыму спасли 905 человек

Спасателям также удалось сохранить имущество на 127 миллионов рублей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымские спасатели сохранили жизнь почти 1000 человек

Крымские спасатели сохранили жизнь почти 1000 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МЧС в 2022 году провели огромную работу по спасению людей. В ведомстве поделились статистическими данными за прошлый год.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Садаклиев, всего в 2022 году спасатели сохранили жизни 905 людям, что больше, чем годом ранее.

- Благодаря умелым и своевременным действиям количество спасенных людей увеличилось в сравнении с прошлым годом на 228, - подчеркнул министр.

Кроме того, было спасено и большое количество имущества на «круглую» сумму – 127 миллионов рублей.