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НовостиОбщество3 января 2023 8:54

В полиции Севастополя рассказали как не стать жертвой воров в новогодние праздники

Новогодние каникулы – привлекательный период для мошенников
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
При возникновении нештатных ситуаций, необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или по телефону 102

При возникновении нештатных ситуаций, необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или по телефону 102

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние праздники – это не только пора отдыха и развлечений, но и расцвет деятельности воров и мошенников. Чтобы обезопасить свое имущество, нужно придерживаться правил безопасности.

Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, если на время каникул вы решили уехать в другие города и регионы, не стоит открыто сообщать об этом незнакомым людям или в соцсетях. Преступники могут понять, что квартира остается без присмотра. Также в квартире рекомендуют установить охранную сигнализацию.

Не стоит забывать о мерах предосторожности и находясь в «родных» местах. Распивать алкогольные напитки лучше дома. И уж тем более не стоит делать этого с незнакомцами.

-Зачастую имущество именно нетрезвого человека становится легкой добычей преступников, - подчеркнули в полиции Севастополя.