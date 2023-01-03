В полиции Севастополя рассказали как не стать жертвой воров в новогодние праздники

При возникновении нештатных ситуаций, необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или по телефону 102 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние праздники – это не только пора отдыха и развлечений, но и расцвет деятельности воров и мошенников. Чтобы обезопасить свое имущество, нужно придерживаться правил безопасности.

Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, если на время каникул вы решили уехать в другие города и регионы, не стоит открыто сообщать об этом незнакомым людям или в соцсетях. Преступники могут понять, что квартира остается без присмотра. Также в квартире рекомендуют установить охранную сигнализацию.

Не стоит забывать о мерах предосторожности и находясь в «родных» местах. Распивать алкогольные напитки лучше дома. И уж тем более не стоит делать этого с незнакомцами.

-Зачастую имущество именно нетрезвого человека становится легкой добычей преступников, - подчеркнули в полиции Севастополя.