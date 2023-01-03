В Крыму в 2022 году появилось рекордное количество нового жилья

В Крыму площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2022 году составила 855 тысяч квадратных метров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Крыму в эксплуатацию ввели рекордное количество квадратных метров жилья. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, этот показатель превысил план более, чем на 50 тыс. квадратов.

Как объяснил Сергей Аксенов, плановый показатель на данный момент составляет 800 квадратных метров нового жилья в год.

- Этот показатель достигнут досрочно, на сегодня введено уже более 855 тыс. квадратных метров. К 2030 году показатель объемов ввода жилья в рамках регпроекта должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год, - подчеркнул глава республики.

Сергей Аксенов также добавил, что в республике проведена работа по привлечению средств в размере более 7,4 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование соответствующих проектов.