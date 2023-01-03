В Крыму за сутки коронавирусом заболели 16 человек

К счастью, случаев летального исхода не зафиксировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в республике выявлено с начала пандемии 210 тыс. 781 заражение. Об этом утром 3 января сообщила пресс-служба Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 671 человек, - говорится в сообщении.

Выздоровели за прошедшие сутки 16 человек, а всего победить заболевание за все время пандемии удалось 203 тыс. 422 крымчанам.