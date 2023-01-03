На Керченской паромной переправе нет очереди 3 января

Товары в Крым доставляются в порядке приоритета. Фото: Юрий Гоцанюк\TG

Керченская паромная переправа 3 января работает в штатном режиме. Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в своем Tg-канале, в очереди практически нет грузовиков.

- В случае, если водители грузовиков вынуждены задержаться из-за непогоды, на накопительных площадках организован подвоз воды, горячего питания, есть биотуалеты, - отметил Гоцанюк.

По словам председателя Совета министров республики, товары в Крым доставляются в порядке приоритета. В первую очередь это медикаменты и продукты питания. Что касается горюче-смазочных материалов, то они доставляются в полном объеме.