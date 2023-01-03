На Фиолентовском шоссе в Севастополе заработало наружное освещение

На данный момент завершен второй этап по установке осветительных приборов. Фото: ГБУ «Горсвет Севастополь»

На Фиолентовском шоссе Севастополя появился свет. Как сообщили в ГБУ «Горсвет», ведомство завершило второй этап по установке осветительных приборов.

По данным на 3 января, фонари зажглись на участке от Камышового шоссе до пересечения с улицей Крепостное шоссе и улицей Автобатская.

- Участок от вышеуказанного перекрестка до существующей линии наружного освещения будет подключен после реализации сетевой организацией ФГУП 102 ПЭС МО РФ всех необходимых мероприятий по техническому присоединению, - говорится в сообщении.

Работы были выполнены в кратчайшие сроки, уточнили в ГБУ «Горсвет». На данный момент освещение есть более, чем на семи километрах Фиолентовского шоссе.