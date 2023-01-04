Погода на 4 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Евпатории переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 января на Крымском полуострове аномальная жара отступит и станет прохладнее.

- В среду существенных осадков не ожидается. Местами туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +6...+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. , днем порывы до 14 м/с. Днем +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+6°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+8°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +6…+7°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7…+8°, северный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +7…+8°, северный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+7°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+9°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10…+12°.

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