Крым окутает туман 4 января

4 января будет относительно теплый день, однако прохладнее предыдущего. Фото: Ольга Чиж

Зима в Крыму после Нового года решила снова заявить о своих правах. На полуостров нагрянет холодный фронт, а многие города окутает туман 4 января. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

- Праздничное настроение ухудшит похолодание, которое принесет в Крым холодный фронтальный раздел с северных районов европейской части России, - говорится в сообщении.

Так, ночная температура в Крыму в среднем понизится до +2 градусов Цельсия, а на ЮБК до 3 градусов тепла. Погода будет облачной ночью, а днем установится переменная облачность.

Будет туманно, но без осадков. В Симферополе температура воздуха днем до +8 градусов, в Ялте и Алуште - до +10, а в Евпатории, Судаке и Феодосии воздух прогреется до +9 градусов.