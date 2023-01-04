С начала 2023 года в Севастополе произошло два смертельных ДТП

В первые дни 2023 года в городе-герое произошло несколько серьезных ДТП. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Новогодние каникулы - время, когда нужно быть особенно аккуратным на дорогах. Уже за первые дни 2023 года в Севастополе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, а двое скончались. Такие печальные данные предоставили в Госавтоинспекции города-героя.

Первое смертельное ДТП произошло уже 1 января. Вечером 39-летний водитель «Ваз-2107», сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пенсионерка скончалась в больнице. Выяснилось, что водитель был пьян.

2 января в аварии с троллейбусом погибла 42-летняя водитель автомобиля Hyundai. Она выехала на встречную полосу, где и столкнулась с электрическим общественным транспортом.

- При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что женщина не имела права управления транспортным средством, а собственником автомобиля является пострадавший в ДТП пассажир, - подчеркнули в пресс-службе полиции.