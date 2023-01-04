В Крыму за сутки COVID-19 заболели 17 человек

Победить заболевание удалось 24 крымчанам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в республике выявлено с начала пандемии 210 тыс. 798 заражений. Об этом утром 4 января сообщила в пресс-службе Минздрава республики.

- За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 тыс. 675 человек, - говорится в сообщении.

Победить заболевание удалось 24 крымчанам - им удалось полностью вылечиться от коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровело 203 тыс. 446 человек. За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Крыму скончались 5 тыс. 413 пациентов с подтвержденным коронавирусом.