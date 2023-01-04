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НовостиЭкономика4 января 2023 9:12

В Крыму в 2022 году зарегистрировали 160 тысяч субъектов МСП и самозанятых граждан

Число «вышедших из тени» предпринимателей выросло более чем в два раза
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Это на 7% больше, чем годом ранее

Это на 7% больше, чем годом ранее

Фото: "КП" Архив

В 2022 году в Крыму в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых зарегистрировалось рекордное количество граждан - более 160 тысяч. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Это почти на треть больше, чем год назад. Из них более 80 тысяч - самозанятые. Число «вышедших из тени» предпринимателей выросло за год более чем в два раза, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава республики также подчеркнул, что объем поддержки малого бизнеса в виде займов, гарантий, лизинга и других мер составил свыше трех миллиардов рублей по итогам прошедшего года. Это на 7% больше, чем годом ранее.