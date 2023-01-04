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НовостиОбщество4 января 2023 9:22

На Крым обрушатся сильные дожди и штормовой ветер

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней 5 и 6 января
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Погода в Крыму продолжает портиться

Погода в Крыму продолжает портиться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Крыму продолжает портиться. На смену туману придут сильные дожди и штормовой ветер. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, 5 и 6 января в республике объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются дожди, 6 января местами сильные, в горах со снегом, - говорится в сообщении.

Как отметили в спасательном ведомстве, ветер будет юго-западным с переходом в северо-западный. Также ожидаются порывы до 25 метров в секунду.