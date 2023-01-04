Высота волны 4 января составит до 70 сантиметров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первой половине дня 4 января на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

- Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, утром и в первой половине дня местами туман видимостью 200-500 метров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что высота волны составит до 70 см, а температура воздуха - около +7… +9 градусов Цельсия. Температура морской воды - +6… +7 градусов.

В ведомстве также отметили, что с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 57 тыс. 781 пассажиров, а также 42 тыс. 107 единиц автотранспорта и 4 тыс. 892 железнодорожных вагона.