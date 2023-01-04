Жители почти десятка улиц Керчи останутся без воды 5 января

Будет осуществляться подвоз питьевой воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд улиц Керчи останутся без водоснабжения 5 января из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварийной ситуацией на водоводе Ду-150 мм на улице Курортной, 11 5 января с 9 до 15 часов будет ограничено водоснабжение, - говорится в сообщении.

Речь идет об улицах Ульяновых, Олега Кошевого, Зябрева, Шахматная, Колхозная, Клары Цеткин, Курортная, переулка Майский, Юннатов, а также прилегающих к ним переулках.

Кроме того, в этот же период будет снижено давление воды четной стороне улицы Орджоникидзе и на следующих улицах:

- Черноморская,

- Дейкало 1, 2, 4, 6,

- Кавказская,

- Цибизова,

- Маяка,

- Клинковского 3, 5,

- Мира 1, 3, 4, 6, 8,

- Победы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

- Нестерова 1, 3, 5, 7,

- Петрухина,

- Парковая,

- Первых Космонавтов, а также переулках Харьковский и Орджоникидзе.

Жителям вышеперечисленных улиц будет осуществляться подвоз воды.