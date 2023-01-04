Жители почти десятка улиц Керчи останутся без воды 5 января

Будет осуществляться подвоз питьевой воды
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ряд улиц Керчи останутся без водоснабжения 5 января из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
- В связи с аварийной ситуацией на водоводе Ду-150 мм на улице Курортной, 11 5 января с 9 до 15 часов будет ограничено водоснабжение, - говорится в сообщении.
Речь идет об улицах Ульяновых, Олега Кошевого, Зябрева, Шахматная, Колхозная, Клары Цеткин, Курортная, переулка Майский, Юннатов, а также прилегающих к ним переулках.
Кроме того, в этот же период будет снижено давление воды четной стороне улицы Орджоникидзе и на следующих улицах:
- Черноморская,
- Дейкало 1, 2, 4, 6,
- Кавказская,
- Цибизова,
- Маяка,
- Клинковского 3, 5,
- Мира 1, 3, 4, 6, 8,
- Победы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- Нестерова 1, 3, 5, 7,
- Петрухина,
- Парковая,
- Первых Космонавтов, а также переулках Харьковский и Орджоникидзе.
Жителям вышеперечисленных улиц будет осуществляться подвоз воды.