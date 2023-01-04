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НовостиОбщество4 января 2023 13:03

В Джанкое будут стерилизовать бездомных собак

Такие работы продолжатся в 2023 году
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Животных отпустят в прежнюю среду обитания

Животных отпустят в прежнюю среду обитания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Джанкое продолжат стерилизовать бездомных собак. Как сообщил глава администрации города Игорь Ивин в своем Tg-канале, в рамках выделенных ассигнований работы по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных проводятся регулярно.

Как подчеркнул градоначальник, после этих мероприятий специалисты отпускают животных в прежнюю среду обитания.

- Такие меры позволят сократить неконтролируемое размножение. Благодарю за понимание, - отметил Игорь Ивин.

Жителей Джанкоя просят сообщать о местообитании безнадзорных животных в кабинет №17 администрации города.