В Джанкое будут стерилизовать бездомных собак

Животных отпустят в прежнюю среду обитания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Джанкое продолжат стерилизовать бездомных собак. Как сообщил глава администрации города Игорь Ивин в своем Tg-канале, в рамках выделенных ассигнований работы по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных проводятся регулярно.

Как подчеркнул градоначальник, после этих мероприятий специалисты отпускают животных в прежнюю среду обитания.

- Такие меры позволят сократить неконтролируемое размножение. Благодарю за понимание, - отметил Игорь Ивин.

Жителей Джанкоя просят сообщать о местообитании безнадзорных животных в кабинет №17 администрации города.