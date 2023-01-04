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НовостиОбщество4 января 2023 14:42

Участок дороги Алушта-Судак-Феодосия капитально отремонтируют до конца 2023 года

Подрядчик должен закончить все работы до 30 декабря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Подрядчик отремонтирует участок трассы за 6 миллионов рублей

Подрядчик отремонтирует участок трассы за 6 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия, которая является альтернативным маршрутом в обход «Тавриды», ждет капитальный ремонт до конца 2023 года. Такая информация содержится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.

Согласно документу, цена контракта составляет 6 млн рублей, причем авансовый платеж для подрядчика не предусмотрен. Исполнителем работ выбрана краснодарская организация «ГеоСлайд».

- Предметом контракта является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Феодосия на участке км 93+960 - км 94+060», - говорится в распоряжении.

Выбранный подрядчик должен будет завершить все работы до 30 декабря 2023 года.