НовостиОбщество 4 января 2023 22:06

Погода на 5 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 января 2023 года в Крыму и Севастополе