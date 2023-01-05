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НовостиОбщество4 января 2023 22:06

Погода на 5 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе переменная облачность.

В Севастополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +6...+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-западный ветер 15-17 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+10°, западный ветер 6-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +5…+10°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +6…+9°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +6…+9°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+10°, юго-западный ветер 8-12 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+9°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Армянске +6…+8°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+12°.

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