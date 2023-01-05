В Севастополе выполнили программу капремонта школ

Педагоги вернулись в школы Севастополя после капремонта. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе полностью выполнили программу капитального ремонта школ на 2022-й год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Уточняется, что данная программа включала ремонт 11 объектов в шести школах.

- Два объекта сразу были определены как переходящие - основное здание школы №12 на улице Малиновского и основное здание школы-интерната №6. Они будут готовы к сентябрю 2023 года, - отметил Михаил Развожаев.

По словам губернатора, одним из самых важных результатов работы является то, что во всех отремонтированных школах теперь нет нехватки учителей. Педагоги вернулись в учебные заведения.