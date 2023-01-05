В Крыму зимой зацвели жасмин, примула и жимолость

Фото: Пресс-служба КФУ

В Ботаническом саду КФУ имени В. И. Вернадского в январе зацвели весенние цветы: жасмин, примула и жимолость, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, такое явление даже для теплой крымской зимы является аномальным. Однако из-за плюсовой температуры растения часто начинают распускаться в это время. Как рассказала научный сотрудник Ботанического сада КФУ им. В. И. Вернадского Екатерина Городняя, некоторые цветы обычно распускаются после подснежников, но в этом году показались раньше привычного.

- Жасмин голоцветковый относится к группе зимних или ранневесенних цветущих растений, и он довольно теплолюбив. Желтые цветы располагаются на голых стеблях без листьев и имеют некрупную форму. А вот примула – аборигенный вид, повсеместно растет в крымских лесах и обычно цветет сразу после подснежников, ближе к февралю, - отметила специалист и добавила, что раннее цветение такого растения – не типично для него самого. Это связано с теплой зимой.

Посмотреть, сфотографировать и погулять среди красивого цветения в январе можно в Ботаническом саду Крымского федерального университета. Но стоит поторопиться, так как в ближайшие дни на полуострове обещают резкое похолодание.