В новом году молодые специалисты в сфере образования в Крыму будут получать надбавки – Аксенов

В общеобразовательных организациях по всему полуострову работает около 17 тысяч учителей. Фото: Сергей Аксенов/tg

Новый 2023 год по всей стране признан Годом педагога и наставника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что это напоминает о важности качественного образования для развития и процветания России. Так, в общеобразовательных организациях по всему полуострову работает около 17 тысяч учителей и педагогов. В общей сложности их количество составляет больше 28 тысяч человек. Чтобы увеличивать спрос на профессию, в Крыму действует целый ряд мер поддержки – от выплат в рамках программы «Земский учитель» и доплат классным руководителям до премий лучшим учителям.

- С 1 января 2023 года во всех муниципалитетах республики молодые специалисты будут дополнительно получать надбавки за счет средств местного бюджета, - отметил Аксенов.

Крым вошел в число 45 регионов России, в которых с 1 сентября 2022 года появилась должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Должность уже ввели в 436 общеобразовательных организациях республики.