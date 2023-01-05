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НовостиПроисшествия5 января 2023 12:33

Пожарные потушили горящий дом под Симферополем

Возгорание произошло в селе Лозовое
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
К счастью, обошлось без пострадавших

К счастью, обошлось без пострадавших

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В селе Лозовое, что под Симферополем, дежурная охрана пожарных потушила горящий дом, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

О возгорании стало известно рано утром 4 января. В 06:10, на оперативный пульт отделения поступило сообщение о пожаре в Симферопольском районе. К месту происшествия экстренно выехала бригада из четырех человек. Оказалось, что на территории частного домовладения загорелось жилое здание.

- Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 1 часа, - отметили в пресс-службе.

По информации МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливают эксперты.