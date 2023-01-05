В «Артеке» устроили новогоднюю сказку для детей из семей мобилизованных крымчан

Под конец праздника участники загадали желание и получили в подарок сладкие сюрпризы. Фото: "Артек"

4 января в Международном детском центре «Артек» прошла социальна акция «Елка в «Артеке». Как рассказали в пресс-службе лагеря, в ней приняли участие больше 300 детей из семей мобилизованных крымчан.

Так, маленькие жители полуострова весело провели время на новогоднем празднике и посмотрели музыкальный спектакль от юных артековцев. Вся территория детского центра была украшена новогодним убранством, а на несколько часов ребятам устроили настоящую атмосферу Страны Детства. Их ждали экскурсия, культурная и спортивная программы и праздничный обед.

- Хочется пожелать нашим юным гостям, чтобы все желания, загаданные возле артековской новогодней елки, непременно сбылись. «Артек» – это Страна Детства, здесь мечты сбываются, –отметила первый заместитель директора МДЦ «Артек» Татьяна Лопатько.

Во время представления перед гостями «Артека» выступали сотрудники центра и 150 артековцев-участников 15 смены. А после новогодней елки дети смогли попробовать себя в различных творческих и спортивных активностях: изготовить новогоднюю игрушку или сделать своими руками открытку, создать бумажного ангела на счастье.

Под конец праздника участники загадали желание и получили в подарок сладкие сюрпризы.