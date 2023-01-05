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НовостиОбщество5 января 2023 14:11

Крым перевыполнил план по инвестициям

Корпорация развития Крыма планирует привлечь около 130 млрд рублей в 2023 году
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
На сегодняшний день в экономику Крыма уже вложено около 15% частных инвестиций

На сегодняшний день в экономику Крыма уже вложено около 15% частных инвестиций

Фото: Архив "КП"

В прошлом году Корпорация развития Крыма привлекала в экономику полуострова в два раза больше частных инвестиций, чем изначально планировала. По прогнозам гендиректора корпорации Даниила Пидаева, в новом году будет привлечено еще 130 млрд рублей.

Так, в прошлом году организации удалось заключить инвестиционных соглашений на 150 млрд рублей, однако изначально в планах было не больше 75 млрд рублей.

За 2022 год удалось заключить объемные контракты. Самый крупный из них – строительство апартаментов под Феодосией - принес около 60 млрд рублей.

- Планировали с учетом ограничений, но понимаем, что инвестиционная привлекательность растет и интерес к республике не стихает, - рассказал ТАСС Пидаев и добавил, что в 2023 году в корпорации ставят цель - 130 млрд рублей.

Гендиректор корпорации развития также добавил, что на сегодняшний день в экономику Крыма уже вложено около 15% частных инвестиций от общей суммы, которую поручил привлечь Владимир Путин.