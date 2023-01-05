Следующая паломническая поездка состоится 19 января в день Крещения Господнего. Фото: of-crimea.ru

С 7 января в Крыму начнутся паломнические поездки по святым местам. Как сообщили в паломническом отделе Симферопольской и Крымской епархии, выезд состоится из крымской столицы.

Так, традиционный рождественский маршрут проляжет через поселок Ласпи рядом с часовней Рождества Христова и смотровой площадки с видом на море и горы. Затем дорога пройдет через урочище Батилиман к Мангупу и Чоргуньскую башню к Чернореченскому акведуку. Первая ветка маршрута пройдет по трассе Симферополь – Бахчисарай, а потом – по старой Шульской дороге недалеко от Мангупа.

- Вы сделаете непродолжительную остановку возле Мангупа, узнаете историю этих мест, затем осмотрите Чоргуньскую башню – древнее сооружение в районе Черной речки, пройдете к Чернореченскому акведуку - памятнику не только архитектуры, но и инженерного искусства времен царской России, - отметили в епархии.

Следующая паломническая поездка состоится 19 января в день Крещения Господнего.